Логинов Геннадий Михайлович
Место рожденияг.Казань ТАССР
Дата рождения08.02.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1954
Отец: Логинов Михаил Иванович
Мать: Логинова Лидия Андреевна
г.Казань ТАССР
Бракосочетание
24.04.1987
Рождение ребёнка
06.03.1989
Сын: Логинов Леонид Геннадьевич
Мать ребёнка: Логинова Ирина Генадьевна
Рождение ребёнка
06.03.1989
Сын: Логинов Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Логинова Ирина Генадьевна