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Логинов Геннадий Михайлович

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Место рождения

г.Казань ТАССР

Дата рождения

08.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1954

Отец: Логинов Михаил Иванович

Мать: Логинова Лидия Андреевна

г.Казань ТАССР
Бракосочетание
24.04.1987

Жена: Логинова Ирина Генадьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1989

Сын: Логинов Леонид Геннадьевич

Мать ребёнка: Логинова Ирина Генадьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1989

Сын: Логинов Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Логинова Ирина Генадьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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