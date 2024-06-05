Кузнецова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кузнецов Пантелей Миронович
Отец ребёнка: Кузнецов Мирон Савельевич
Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно