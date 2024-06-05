Кузнецова Екатерина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Мирон Савельевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кузнецов Пантелей Миронович

Отец ребёнка: Кузнецов Мирон Савельевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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