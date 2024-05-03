Сорохтина (Корсакова) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Зыкова (Сорохтина) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович
Дочь: Сорохтина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович
Дочь: Сорохтина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович
Сын: Сорохтин Константин Иванович
Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович
Дочь: Ферс (Сорохтина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович
Дочь: Шмидт (Сорохтина) Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович
Сын: Сорохтин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович
Сын: Сорохтин Александр Иванович
Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович
Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович
Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович
Сын: Сорохтин Николай Иванович
Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович