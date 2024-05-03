Сорохтина (Корсакова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорохтина (Корсакова) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1849

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорохтин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова (Сорохтина) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорохтина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорохтина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Сорохтин Константин Иванович

Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович

Рождение ребёнка
До 1805

Дочь: Ферс (Сорохтина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1811 ст.

Дочь: Шмидт (Сорохтина) Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Сорохтин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около ?.11.1817

Сын: Сорохтин Александр Иванович

Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Сорохтин Павел Иванович

Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Сорохтин Иван Иванович

Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.12.1827 ст.

Сын: Сорохтин Николай Иванович

Отец ребёнка: Сорохтин Иван Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1849

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