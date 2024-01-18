Марина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1784 и 1786
Дата смерти03.02.1831 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1784 и 1786
Отец: Яков
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Куклинов Спиридон Козьмин
Отец ребёнка: Куклинов Козьма (Кузьма) Панкратиев
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Ксения Козьмина
Отец ребёнка: Куклинов Козьма (Кузьма) Панкратиев
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Отец ребёнка: Куклинов Козьма (Кузьма) Панкратиев
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Куклинов Амвросий Козьмин
Отец ребёнка: Куклинов Козьма (Кузьма) Панкратиев
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Прасковья (Параскева) Козьмина
Отец ребёнка: Куклинов Козьма (Кузьма) Панкратиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1831 ст.
Причина смерти: «опухолью»