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Марина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1784 и 1786

Дата смерти

03.02.1831 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1784 и 1786

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Куклинов Спиридон Козьмин

Отец ребёнка: Куклинов Козьма (Кузьма) Панкратиев

Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Ксения Козьмина

Отец ребёнка: Куклинов Козьма (Кузьма) Панкратиев

Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Куклинов Назар Козьмин

Отец ребёнка: Куклинов Козьма (Кузьма) Панкратиев

Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Куклинов Амвросий Козьмин

Отец ребёнка: Куклинов Козьма (Кузьма) Панкратиев

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Прасковья (Параскева) Козьмина

Отец ребёнка: Куклинов Козьма (Кузьма) Панкратиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклинов Козьма (Кузьма) Панкратиев

Смерть
03.02.1831 ст.
Причина смерти: «опухолью»
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