Самсонов Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Самсонов Петр Самсонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поветьева (Самсонова) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Самсонова Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самсонова Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Сын: Самсонов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Первая Жена Фамилия и имя неизвестны
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Дочь: Криницина (Самсонова) Катерина Григорьевна
Мать ребёнка: Самсонова Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Балабанова (Самсонова) Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Самсонова Домна Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1901 ст.
Сын: Самсонов Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: Самсонова Домна Ивановна
Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Дочь: Самсонова Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Самсонова Домна Ивановна
Смерть
1923