Самсонов Григорий Петрович 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсонов Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Самсонов Петр Самсонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поветьева (Самсонова) Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Самсонова Домна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Домна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Фамилия и имя неизвестны

Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Сын: Самсонов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Первая Жена Фамилия и имя неизвестны

Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Дочь: Криницина (Самсонова) Катерина Григорьевна

Мать ребёнка: Самсонова Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Балабанова (Самсонова) Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Самсонова Домна Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1901 ст.

Сын: Самсонов Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Самсонова Домна Ивановна

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: Самсонова Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Самсонова Домна Ивановна

Смерть
1923

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