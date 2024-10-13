Поветьева (Самсонова) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поветьева Римма Михайловна
Отец ребёнка: Поветьев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поветьева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Поветьев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
12.07.1925
Дочь: Демьянкова (Поветьева) Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Поветьев Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно