Поветьева (Самсонова) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поветьева (Самсонова) Дарья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самсонов Григорий Петрович

Мать: Самсонова Домна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поветьев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поветьева Римма Михайловна

Отец ребёнка: Поветьев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поветьева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Поветьев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
12.07.1925

Дочь: Демьянкова (Поветьева) Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Поветьев Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно

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