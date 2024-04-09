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Настасья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Андрей Радионов

Рождение ребёнка
1763

Сын: Потылицын Андрей Андреев

Отец ребёнка: Потылицын Андрей Радионов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Потылицын Иван Андреев

Отец ребёнка: Потылицын Андрей Радионов

Рождение ребёнка
1769

Сын: Потылицын Яков Андреев

Отец ребёнка: Потылицын Андрей Радионов

Смерть
Неизвестно

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