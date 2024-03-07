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Мачульский Андрей Онуфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1906

Дата смерти

08.12.1952

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Между 1882 и 1883 г.р.

Жена

Между 1907 и 1908 г.р.

Дети

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1935 г.р.
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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1906

Отец: Мачульский Онуфрий Трофимович

Мать: Мачульская (Цекало) Екатерина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачульская (Симинская) Ольга Кузминична

Рождение ребёнка
10.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачульская (Симинская) Ольга Кузминична

Рождение ребёнка
25.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачульская (Симинская) Ольга Кузминична

Рождение ребёнка
21.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачульская (Симинская) Ольга Кузминична

Рождение ребёнка
21.11.1935

Дочь: Рыжковская (Мачульская) Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Мачульская (Симинская) Ольга Кузминична

Рождение ребёнка
29.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачульская (Симинская) Ольга Кузминична

Смерть
08.12.1952

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