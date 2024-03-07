Мачульский Андрей Онуфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1906
Дата смерти08.12.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1927
Рождение ребёнка
25.10.1929
Рождение ребёнка
21.03.1933
Рождение ребёнка
21.11.1935
Дочь: Рыжковская (Мачульская) Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Мачульская (Симинская) Ольга Кузминична
Рождение ребёнка
29.05.1939
Смерть
08.12.1952