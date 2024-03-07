Мачульский Онуфрий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМачульский Онуфрий Трофимович

Мачульский Онуфрий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

24.08.1928

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Мачульский Трофим Фёдорович

Мать: Мачульская Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.10.1906

Сын: Мачульский Андрей Онуфриевич

Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
03.06.1909

Сын: Мачульский Константин Онуфриевич

Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
24.07.1912

Дочь: Мачульская Елена Онуфриевна

Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
14.04.1923

Дочь: Мачульская Надежда Онуфриевна

Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
24.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачульская Екатерина Семёновна

Смерть
24.08.1928
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close