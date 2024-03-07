Мачульский Онуфрий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти24.08.1928
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
05.10.1906
Сын: Мачульский Андрей Онуфриевич
Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Семёновна
Рождение ребёнка
03.06.1909
Сын: Мачульский Константин Онуфриевич
Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Семёновна
Рождение ребёнка
24.07.1912
Дочь: Мачульская Елена Онуфриевна
Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Семёновна
Рождение ребёнка
14.04.1923
Дочь: Мачульская Надежда Онуфриевна
Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Семёновна
Рождение ребёнка
24.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1928