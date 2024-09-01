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Пелина Мария Ивановна

Место рождения

Ульяновка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
26.04.1864

Муж: Пелин Гавриил Авдеевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1879

Сын: Пелин Семен Гаврилович

Отец ребёнка: Пелин Гавриил Авдеевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1882

Дочь: Храмушина (Пелина) Фекла Гаврилова

Отец ребёнка: Пелин Гавриил Авдеевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1885

Дочь: Мулыкина (Пелина) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Пелин Гавриил Авдеевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1888

Дочь: Дружкова (Пелина) Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Пелин Гавриил Авдеевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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