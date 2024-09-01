Пелина Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1864
Рождение ребёнка
25.08.1879
Отец ребёнка: Пелин Гавриил Авдеевич
Рождение ребёнка
26.09.1882
Дочь: Храмушина (Пелина) Фекла Гаврилова
Отец ребёнка: Пелин Гавриил Авдеевич
Рождение ребёнка
15.03.1885
Дочь: Мулыкина (Пелина) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Пелин Гавриил Авдеевич
Рождение ребёнка
08.07.1888
Дочь: Дружкова (Пелина) Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Пелин Гавриил Авдеевич
Смерть
Неизвестно