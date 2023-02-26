Кекушева Марфа Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кекушева Марфа Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Вдовенков Фёдор Васильев

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.01.1872

Сын: Кекушев Афанасий Андреев

Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1874

Сын: Кекушев Федот Андреев

Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1876

Сын: Кекушев Алексей Андреев

Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кекушев Андрей Васильев

Смерть
Неизвестно
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