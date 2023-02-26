Кекушева Марфа Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: Вдовенков Фёдор Васильев
Мать: ?
Рождение ребёнка
18.01.1872
Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев
Рождение ребёнка
04.03.1874
Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев
Рождение ребёнка
16.03.1876
Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно