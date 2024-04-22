Лукин Никон Филиппович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Лукин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Наталья Никоновна
Мать ребёнка: Лукина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лукин Александр Никонович
Мать ребёнка: Лукина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Агафья Никоновна
Мать ребёнка: Лукина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Агния Никоновна
Мать ребёнка: Лукина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лукин (lukin) Иван Никонович (Ivan Nikonovich)
Мать ребёнка: Лукина Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Мария Петровна
Смерть
Неизвестно