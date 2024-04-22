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Лукин Никон Филиппович

Место рождения

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Лукин Филипп Иванович

Мать: Лукина Фелицата Андреевна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Наталья Никоновна

Мать ребёнка: Лукина Мария Петровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лукин Александр Никонович

Мать ребёнка: Лукина Мария Петровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Агафья Никоновна

Мать ребёнка: Лукина Мария Петровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Агния Никоновна

Мать ребёнка: Лукина Мария Петровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лукин (lukin) Иван Никонович (Ivan Nikonovich)

Мать ребёнка: Лукина Мария Петровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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