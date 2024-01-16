Лукина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Наталья Никоновна
Отец ребёнка: Лукин Никон Филиппович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лукин Александр Никонович
Отец ребёнка: Лукин Никон Филиппович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Агафья Никоновна
Отец ребёнка: Лукин Никон Филиппович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Агния Никоновна
Отец ребёнка: Лукин Никон Филиппович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лукин (lukin) Иван Никонович (Ivan Nikonovich)
Отец ребёнка: Лукин Никон Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно