Лукина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Наталья Никоновна

Отец ребёнка: Лукин Никон Филиппович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лукин Александр Никонович

Отец ребёнка: Лукин Никон Филиппович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Агафья Никоновна

Отец ребёнка: Лукин Никон Филиппович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Агния Никоновна

Отец ребёнка: Лукин Никон Филиппович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лукин (lukin) Иван Никонович (Ivan Nikonovich)

Отец ребёнка: Лукин Никон Филиппович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Никон Филиппович

Смерть
Неизвестно
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