Коснырев Акинф Назарович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти17.03.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
1833 г.р. — по записи о смерти (?) 1836 г.р. — по записи о браке: https://yandex.ru/archive/catalog/42df6ffd-ee61-419f-9f18-180a7e4e56a6/163
Восприемник
26.06.1853 ст.
Восприменик (назван малолетком) вместе с казачьей женой Вассой Гавриловой Мохиревой у Павла, сына казака Коельской крепости Феодора Диакова Худякова и жены его Матроны Андреевой.
Бракосочетание
08.02.1854 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/42df6ffd-ee61-419f-9f18-180a7e4e56a6/163
Смерть
17.03.1911 ст.