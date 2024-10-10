Коснырев Акинф Назарович 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коснырев Акинф Назарович

Место рождения

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

17.03.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Коснырев Назар Андреев

Мать: Коснырева (Першина) Агрипина Иванова

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
1833 г.р. — по записи о смерти (?) 1836 г.р. — по записи о браке: https://yandex.ru/archive/catalog/42df6ffd-ee61-419f-9f18-180a7e4e56a6/163
Восприемник
26.06.1853 ст.
Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Восприменик (назван малолетком) вместе с казачьей женой Вассой Гавриловой Мохиревой у Павла, сына казака Коельской крепости Феодора Диакова Худякова и жены его Матроны Андреевой.
Бракосочетание
08.02.1854 ст.

Жена: Коснырева (Мохирева) Василиса Петрова

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
https://yandex.ru/archive/catalog/42df6ffd-ee61-419f-9f18-180a7e4e56a6/163
Смерть
17.03.1911 ст.
Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область

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