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Никитина Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Никитина Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Никитин Антон Никитич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Никитина Парасковья Антоновна

Отец ребёнка: Никитин Антон Никитич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Никитин Ефим Антонович

Отец ребёнка: Никитин Антон Никитич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Антон Никитич

Смерть
Неизвестно
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