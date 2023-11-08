Никитина Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Никитина Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Никитин Антон Никитич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Никитина Парасковья Антоновна
Отец ребёнка: Никитин Антон Никитич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Никитин Антон Никитич
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно