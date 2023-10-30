Антон Никитич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрона Антоновна
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Парасковья Антоновна
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ефим Антонович
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Филипповна
Смерть
Неизвестно