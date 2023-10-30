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Антон Никитич

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Никита

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрона Антоновна

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Парасковья Антоновна

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ефим Антонович

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Филипповна

Смерть
Неизвестно
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