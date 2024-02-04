Цепаева Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепаева Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цепаев Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цепаев Анатолий Афонасьевич

Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замшина Полина Афанасьевна

Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жданова Нюра Афанасьевна

Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лямина Миля Афанасьевна

Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Тиванова Нина Афанасьевна

Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович

Рождение ребёнка
25.08.1928

Дочь: Ленева (Цепаева) Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович

Рождение ребёнка
05.05.1940

Сын: Цепаев Леонид Афанасьевич

Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович

Смерть
Неизвестно

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