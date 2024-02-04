Цепаева Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цепаев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цепаев Анатолий Афонасьевич
Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замшина Полина Афанасьевна
Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жданова Нюра Афанасьевна
Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лямина Миля Афанасьевна
Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Тиванова Нина Афанасьевна
Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
25.08.1928
Дочь: Ленева (Цепаева) Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
05.05.1940
Сын: Цепаев Леонид Афанасьевич
Отец ребёнка: Цепаев Афанасий Тихонович
Смерть
Неизвестно