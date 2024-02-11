Ленева (Цепаева) Валентина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1928
Дата смерти07.10.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1958
Дочь: Ленева Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Ленев Семен Степанович
Рождение ребёнка
27.06.1963
Сын: Ленев Александр Семенович
Отец ребёнка: Ленев Семен Степанович
Рождение ребёнка
12.05.1966
Дочь: Ленева Галина Семеновна
Отец ребёнка: Ленев Семен Степанович
Смерть
07.10.1980