Ленева (Цепаева) Валентина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленева (Цепаева) Валентина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1928

Дата смерти

07.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1928

Отец: Цепаев Афанасий Тихонович

Мать: Цепаева Евдокия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленев Семен Степанович

Рождение ребёнка
27.11.1958

Дочь: Ленева Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Ленев Семен Степанович

Рождение ребёнка
27.06.1963

Сын: Ленев Александр Семенович

Отец ребёнка: Ленев Семен Степанович

Рождение ребёнка
12.05.1966

Дочь: Ленева Галина Семеновна

Отец ребёнка: Ленев Семен Степанович

Смерть
07.10.1980

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