Сысолятина Наталья Алексеевна
Место рожденияПермяки
Дата рождения1880 ст.
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сысолятин Иван Герасимович
Отец ребёнка: Сысолятин Герасим Логинович
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Сысолятина Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Сысолятин Герасим Логинович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сысолятин Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Сысолятин Герасим Логинович
Смерть
1940