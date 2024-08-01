Сысолятина Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысолятина Наталья Алексеевна

Сысолятина Наталья Алексеевна

Место рождения

Пермяки

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысолятин Герасим Логинович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сысолятин Иван Герасимович

Отец ребёнка: Сысолятин Герасим Логинович

Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Сысолятина Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Сысолятин Герасим Логинович

Пермяки, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сысолятин Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Сысолятин Герасим Логинович

Смерть
1940
Пермяки, Арбажский муниципальный район, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.