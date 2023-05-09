Максин Дей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787 или 1793
Дата смерти22.03.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1787 или 1793
Отец: Максин Филипп Маркович
Мать: Максина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 12.02.1811
Сын: Максин (Шкалин) Никифор Деевич
Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1813
Дочь: Максина (Максина) Татьяна Деевна
Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 21.03.1815
Дочь: Максина (Максина) Дарья Деевна
Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
01.09.1817
Сын: Максин (Жариков) Александр Деевич
Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
20.08.1819
Дочь: Максина (Максина) Наталия Деевна
Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
12.01.1821
Дочь: Максина (Максина) Татьяна Деевна
Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 17.12.1822
Дочь: Максина (Максина) Ульяна Деевна
Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Максина (Максина) Дарья Деевна
Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна
Смерть
22.03.1866