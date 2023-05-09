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Максин Дей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787 или 1793

Дата смерти

22.03.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 или 1793

Отец: Максин Филипп Маркович

Мать: Максина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 12.02.1811

Сын: Максин (Шкалин) Никифор Деевич

Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1813

Дочь: Максина (Максина) Татьяна Деевна

Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 21.03.1815

Дочь: Максина (Максина) Дарья Деевна

Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1817

Сын: Максин (Жариков) Александр Деевич

Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1819

Дочь: Максина (Максина) Наталия Деевна

Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1821

Дочь: Максина (Максина) Татьяна Деевна

Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 17.12.1822

Дочь: Максина (Максина) Ульяна Деевна

Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Максина (Максина) Дарья Деевна

Мать ребёнка: Максина Ксения Яковлевна

Смерть
22.03.1866
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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