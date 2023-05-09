Максина Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти19.01.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 12.02.1811
Сын: Максин (Шкалин) Никифор Деевич
Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович
Рождение ребёнка
Около ?.01.1813
Дочь: Максина (Максина) Татьяна Деевна
Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 21.03.1815
Дочь: Максина (Максина) Дарья Деевна
Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович
Рождение ребёнка
01.09.1817
Сын: Максин (Жариков) Александр Деевич
Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович
Рождение ребёнка
20.08.1819
Дочь: Максина (Максина) Наталия Деевна
Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович
Рождение ребёнка
12.01.1821
Дочь: Максина (Максина) Татьяна Деевна
Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 17.12.1822
Дочь: Максина (Максина) Ульяна Деевна
Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Максина (Максина) Дарья Деевна
Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович
Смерть
19.01.1862