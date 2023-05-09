Максина Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксина Ксения Яковлевна

Максина Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

19.01.1862

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Дей Филиппович

Рождение ребёнка
Около 12.02.1811

Сын: Максин (Шкалин) Никифор Деевич

Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1813

Дочь: Максина (Максина) Татьяна Деевна

Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 21.03.1815

Дочь: Максина (Максина) Дарья Деевна

Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1817

Сын: Максин (Жариков) Александр Деевич

Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1819

Дочь: Максина (Максина) Наталия Деевна

Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1821

Дочь: Максина (Максина) Татьяна Деевна

Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 17.12.1822

Дочь: Максина (Максина) Ульяна Деевна

Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Максина (Максина) Дарья Деевна

Отец ребёнка: Максин Дей Филиппович

Смерть
19.01.1862
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.