Корзникова Агриппина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Корзников Кузьма Гаврилович
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Корзников Кузьма Гаврилович
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Смерть
Неизвестно