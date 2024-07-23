Корзникова Агриппина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Агриппина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Кузьма Гаврилович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Корзников Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Корзников Кузьма Гаврилович

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1887

Сын: Корзников Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Корзников Кузьма Гаврилович

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Смерть
Неизвестно

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