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Найдёнова Муза Васильевна

Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

07.08.1818

Дата смерти

11.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1818

Отец: Найдёнов Василий Иванович

Мать: Найдёнова Анна Васильевна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.08.1941

Сын: Григорьев Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Григорьев Евгений Яковлевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1949

Дочь: Ширяева Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Григорьев Евгений Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Евгений Яковлевич

Смерть
11.08.2007
Москва, город федерального значения Москва
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