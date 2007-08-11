Найдёнова Муза Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1818
Дата смерти11.08.2007
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1818
Рождение ребёнка
01.08.1941
Сын: Григорьев Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Григорьев Евгений Яковлевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1949
Дочь: Ширяева Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Григорьев Евгений Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.2007