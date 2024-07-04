Рыбак Козма Мартинович (Мартынович)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбак Мартин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбак Фекля Игнатиевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Сын: Рыбак Лев Козьминъ (Косьмов, Касьмов)
Мать ребёнка: Рыбак Фекля Игнатиевна
Рождение ребёнка
11.08.1861 ст.
Мать ребёнка: Рыбак Фекля Игнатиевна
Рождение ребёнка
11.08.1861 ст.
Дочь: (Рыбак) Евдокия Козьмина
Мать ребёнка: Рыбак Фекля Игнатиевна
Смерть
Неизвестно