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Рыбак Козма Мартинович (Мартынович)

Место рождения

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбак Мартин

Мать: не указана

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбак Фекля Игнатиевна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: Рыбак Лев Козьминъ (Косьмов, Касьмов)

Мать ребёнка: Рыбак Фекля Игнатиевна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.08.1861 ст.

Сын: Рыбак Лаврентий Козьминъ

Мать ребёнка: Рыбак Фекля Игнатиевна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.08.1861 ст.

Дочь: (Рыбак) Евдокия Козьмина

Мать ребёнка: Рыбак Фекля Игнатиевна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область

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