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Рыбак Фекля Игнатиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбак Козма Мартинович (Мартынович)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: Рыбак Лев Козьминъ (Косьмов, Касьмов)

Отец ребёнка: Рыбак Козма Мартинович (Мартынович)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.08.1861 ст.

Сын: Рыбак Лаврентий Козьминъ

Отец ребёнка: Рыбак Козма Мартинович (Мартынович)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.08.1861 ст.

Дочь: (Рыбак) Евдокия Козьмина

Отец ребёнка: Рыбак Козма Мартинович (Мартынович)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область

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