Рыбак Фекля Игнатиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Сын: Рыбак Лев Козьминъ (Косьмов, Касьмов)
Отец ребёнка: Рыбак Козма Мартинович (Мартынович)
Рождение ребёнка
11.08.1861 ст.
Отец ребёнка: Рыбак Козма Мартинович (Мартынович)
Рождение ребёнка
11.08.1861 ст.
Дочь: (Рыбак) Евдокия Козьмина
Отец ребёнка: Рыбак Козма Мартинович (Мартынович)
Смерть
Неизвестно