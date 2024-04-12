Некрасов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
31.10.1792
Жена: Некрасова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
24.05.1800
Сын: Некрасов Никифор Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Петровна
Бракосочетание
21.01.1810
Рождение ребёнка
07.09.1811
Мать ребёнка: Некрасова Параскева Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно