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Некрасов Иван Иванович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Некрасов Иван Григорьевич

Мать: Некрасова Матрена Никитина

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
31.10.1792

Жена: Некрасова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
24.05.1800

Сын: Некрасов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1810

Жена: Некрасова Параскева Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.09.1811

Сын: Некрасов Никита Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Параскева Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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