Лоскутова (Алаторцева) Ефросинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1924
Дата смерти01.08.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1924
Отец: Алаторцев Яков
Рождение ребёнка
02.06.1940
Сын: Лоскутов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Федор Fred Григорьевич George
Рождение ребёнка
17.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Федор Fred Григорьевич George
Смерть
01.08.2000