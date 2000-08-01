Лоскутова (Алаторцева) Ефросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Алаторцева) Ефросинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1924

Дата смерти

01.08.2000

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1924

Отец: Алаторцев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1940

Сын: Лоскутов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Федор Fred Григорьевич George

Рождение ребёнка
17.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Федор Fred Григорьевич George

Смерть
01.08.2000
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