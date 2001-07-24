Клипов Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1932
Дата смерти24.07.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клипова (Березина) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
10.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клипова (Березина) Екатерина Андреевна
Смерть
24.07.2001