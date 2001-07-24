Клипов Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипов Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1932

Дата смерти

24.07.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клипова (Березина) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
10.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клипова (Березина) Екатерина Андреевна

Смерть
24.07.2001

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