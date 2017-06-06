Клипова (Березина) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1928
Дата смерти06.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клипов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
10.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клипов Иван Матвеевич
Смерть
06.06.2017