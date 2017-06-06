Клипова (Березина) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипова (Березина) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1928

Дата смерти

06.06.2017

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928

Отец: Березин Андрей Александрович

Мать: Березина Мария Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клипов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
10.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клипов Иван Матвеевич

Смерть
06.06.2017

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