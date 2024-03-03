Котова-Прыткова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти20.10.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Прытков Михаил
Мать: Прыткова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Котов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Котова-Ососкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1907
Дочь: Гришина-Котова Просковья Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Котов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Котов Константин Иванович
Отец ребёнка: Котов Иван Иванович
Смерть
20.10.1956