Котова-Прыткова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова-Прыткова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

20.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Прытков Михаил

Мать: Прыткова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Котов Василий Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Котова-Ососкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1907

Дочь: Гришина-Котова Просковья Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Котов Степан Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Котов Константин Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Иванович

Смерть
20.10.1956

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