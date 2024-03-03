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Котов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

29.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Котов Иван

Мать: Котова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова-Прыткова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Котов Василий Иванович

Мать ребёнка: Котова-Прыткова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Котова-Ососкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Котова-Прыткова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
12.08.1907

Дочь: Гришина-Котова Просковья Ивановна

Мать ребёнка: Котова-Прыткова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Котов Степан Иванович

Мать ребёнка: Котова-Прыткова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Котов Константин Иванович

Мать ребёнка: Котова-Прыткова Евдокия Михайловна

Смерть
29.03.1953

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