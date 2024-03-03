Котов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти29.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Котов Иван
Мать: Котова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Котова-Прыткова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Котова-Ососкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Котова-Прыткова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
12.08.1907
Дочь: Гришина-Котова Просковья Ивановна
Мать ребёнка: Котова-Прыткова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Котова-Прыткова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Котов Константин Иванович
Мать ребёнка: Котова-Прыткова Евдокия Михайловна
Смерть
29.03.1953