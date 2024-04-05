Michalik (Malinowska) Józefa
Место рожденияKalinowo/Jasienica
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Nn
Мать: (Malinowska) Julianna
Kalinowo/Jasienica
Бракосочетание
29.01.1907
Муж: Michalik Jakub
Ostrów Maz akt 13/1907
Рождение ребёнка
03.09.1911
Дочь: (Michalik) Zofia
Отец ребёнка: Michalik Jakub
Stok/Ostrów Maz akt 322/1911
Смерть
Неизвестно