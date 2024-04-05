Michalik (Malinowska) Józefa Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Michalik (Malinowska) Józefa

Место рождения

Kalinowo/Jasienica

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1881 г.р.

Дети

1911 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Nn

Мать: (Malinowska) Julianna

Kalinowo/Jasienica
Бракосочетание
29.01.1907

Муж: Michalik Jakub

Ostrów Maz akt 13/1907
Рождение ребёнка
03.09.1911

Дочь: (Michalik) Zofia

Отец ребёнка: Michalik Jakub

Stok/Ostrów Maz akt 322/1911
Смерть
Неизвестно

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