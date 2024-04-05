Michalik Jakub 09.07.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиMichalik Jakub

Michalik Jakub

Место рождения

Stok/Ostrów Maz akt 146/1881

Дата рождения

09.07.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1852 г.р.

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

1911 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1881

Отец: Michalik Walenty

Мать: Michalik (Ponichtera) Marianna

Stok/Ostrów Maz akt 146/1881
Бракосочетание
29.01.1907

Жена: Michalik (Malinowska) Józefa

Ostrów Maz akt 13/1907
Рождение ребёнка
03.09.1911

Дочь: (Michalik) Zofia

Мать ребёнка: Michalik (Malinowska) Józefa

Stok/Ostrów Maz akt 322/1911
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.