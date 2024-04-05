Michalik Jakub
Место рожденияStok/Ostrów Maz akt 146/1881
Дата рождения09.07.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1881
Отец: Michalik Walenty
Stok/Ostrów Maz akt 146/1881
Бракосочетание
29.01.1907
Ostrów Maz akt 13/1907
Рождение ребёнка
03.09.1911
Дочь: (Michalik) Zofia
Мать ребёнка: Michalik (Malinowska) Józefa
Stok/Ostrów Maz akt 322/1911
Смерть
Неизвестно