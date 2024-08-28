Бухнер Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1966

Отец: Бухнер Павел

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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