Бухнер Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1941

Отец: не указан

Мать: (Бухнер) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1966

Сын: Бухнер Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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