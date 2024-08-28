Бухнер Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1941
Отец: не указан
Мать: (Бухнер) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1966
Сын: Бухнер Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно