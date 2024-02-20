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Николаева (Питонова) Вера Лазаревна

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1864

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Питонов Лазарь Антонович

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1886

Сын: Николаев Георгий (Юрий) Михайлович

Отец ребёнка: Николаев Михаил Николаевич

Бракосочетание
До 1886

Муж: Николаев Михаил Николаевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Смерть
1941
УССР Донецкая / Сталинская/ обл.г.Мариуполь
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