Николаева (Питонова) Вера Лазаревна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рождения1864
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Питонов Лазарь Антонович
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1886
Сын: Николаев Георгий (Юрий) Михайлович
Отец ребёнка: Николаев Михаил Николаевич
Бракосочетание
До 1886
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Смерть
1941
УССР Донецкая / Сталинская/ обл.г.Мариуполь