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Питонов Лазарь Антонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Питонов Антон Панаиотович

Мать: Питонова Елена Антоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 23
Рождение ребёнка
1862

Сын: Питонов Антон Лазаревич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Николаева Вера Лазаревна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Смерть
Неизвестно
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