Николаев Георгий (Юрий) Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Олимпиада Георгиевна
Мать ребёнка: Аграфена Кирилловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Попова Дора Георгиевна
Мать ребёнка: Аграфена Кирилловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1915
Сын: Николаев Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Аграфена Кирилловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Аграфена Кирилловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Кирилловна
Смерть
1962