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Николаев Георгий (Юрий) Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Николаев Михаил Николаевич

Мать: Николаева Вера Лазаревна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Олимпиада Георгиевна

Мать ребёнка: Аграфена Кирилловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Попова Дора Георгиевна

Мать ребёнка: Аграфена Кирилловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1915

Сын: Николаев Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Аграфена Кирилловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Аграфена Кирилловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Кирилловна

Смерть
1962
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