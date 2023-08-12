Степанова Посадская Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Посадская Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1959

Отец: Степанов Николай Михайлович

Мать: Степанова (Руднева) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посадский Виталий Александрович

Отец ребёнка: Посадский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посадский Александр

Рождение ребёнка
26.11.1982

Сын: Посадский Денис Александрович

Отец ребёнка: Посадский Александр

Смерть
Неизвестно

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