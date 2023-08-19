Посадский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посадский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посадский Виталий Александрович

Мать ребёнка: Степанова Посадская Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Посадская Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
26.11.1982

Сын: Посадский Денис Александрович

Мать ребёнка: Степанова Посадская Любовь Николаевна

Смерть
Неизвестно

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