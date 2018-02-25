Овчинникова Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Надежда Сергеевна

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

25.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2018

Отец: Овчинников Сергей Сергеевич

Мать: Овчинникова Оксана Васильевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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