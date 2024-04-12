Захарова (Иванова) Иулиания Доримедонтовна
Место рождения
Дата рождения09.07.1822 ст.
Дата смерти08.06.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Артемиев Доремидонт Иванович
Дочь: Захарова Анна Леонтиевна
Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович
Сын: Захаров Стефан Леонтиевич
Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович
Сын: Захаров Андрей Леонтиевич
Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович
Дочь: Захарова Пераскева Леонтиевна
Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович
Сын: Захаров Иоанн (Иван) Леонтиевич
Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович
Сын: Захаров Терентий Леонтиевич
Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович
Дочь: Захарова Мария Леонтиевна
Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович
Сын: Захаров Александр Леонтиевич
Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович
Дочь: Захарова Параскева Леонтиевна
Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович
Дочь: Захарова Евдокия Леонтиевна
Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович