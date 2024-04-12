Захарова (Иванова) Иулиания Доримедонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Иванова) Иулиания Доримедонтовна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.07.1822 ст.

Дата смерти

08.06.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1822 ст.

Отец: Артемиев Доремидонт Иванович

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1844 ст.

Муж: Захаров Леонтий Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1844 ст.

Дочь: Захарова Анна Леонтиевна

Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1845 ст.

Сын: Захаров Стефан Леонтиевич

Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1847 ст.

Сын: Захаров Андрей Леонтиевич

Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1848 ст.

Дочь: Захарова Пераскева Леонтиевна

Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1850 ст.

Сын: Захаров Иоанн (Иван) Леонтиевич

Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1852 ст.

Сын: Захаров Терентий Леонтиевич

Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1854 ст.

Дочь: Захарова Мария Леонтиевна

Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1856 ст.

Сын: Захаров Александр Леонтиевич

Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1858 ст.

Дочь: Захарова Параскева Леонтиевна

Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.07.1861 ст.

Дочь: Захарова Евдокия Леонтиевна

Отец ребёнка: Захаров Леонтий Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.06.1876 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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