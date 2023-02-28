Захаров (Александров) Иоанн (Иван) Леонтиевич
Место рождения
Дата рождения19.09.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1850 ст.
Бракосочетание
25.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
02.05.1872
Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Евфимиевна
Рождение ребёнка
22.06.1873 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Евфимиевна
Рождение ребёнка
09.09.1874
Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Евфимиевна
Смерть
Неизвестно