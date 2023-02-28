Захаров (Александров) Иоанн (Иван) Леонтиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров (Александров) Иоанн (Иван) Леонтиевич

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.09.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1850 ст.

Отец: Захаров Леонтий Александрович

Мать: Захарова Иумания Доримедонтовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1871 ст.

Жена: Захарова Евфросиния Евфимиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.05.1872

Сын: Захаров Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Евфимиевна

Рождение ребёнка
22.06.1873 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Евфимиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1874

Сын: Захаров Иван Иванович

Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Евфимиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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