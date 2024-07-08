Завгороднев Стефан 1 (Стефан) Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1899 ст.
Дата смертиДо 1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1899 ст.
Восприемники: Борис Ксенофонтович Боровин и казачья дочь девица Александра Ксенофонтовна Боровина
Смерть
До 1904 ст.
Вероятно до 1904 года умер, т.к. в 1904 году родился ещё один Стефан и в 1905 году тоже. Возможно, что и второй умер во младенчестве