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Завгороднев Стефан 1 (Стефан) Алексеевич

Место рождения

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.11.1899 ст.

Дата смерти

До 1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1899 ст.

Отец: Завгороднев Алексей Никифорович

Мать: Завгороднева (Боровина) Марфа Ксенофонтовна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Борис Ксенофонтович Боровин и казачья дочь девица Александра Ксенофонтовна Боровина
Смерть
До 1904 ст.
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Вероятно до 1904 года умер, т.к. в 1904 году родился ещё один Стефан и в 1905 году тоже. Возможно, что и второй умер во младенчестве

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