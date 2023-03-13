Попковъ Егоръ
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1720
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Попковъ Михаилъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Попкова) Агафья
Мать ребёнка: Попкова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Тараканова (Попкова) Устинья
Мать ребёнка: Попкова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Попкова) Фекла
Мать ребёнка: Попкова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Турцова (Попкова) Федосья
Мать ребёнка: Попкова Акулина Васильева
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Попкова) Марфа
Мать ребёнка: Попкова Акулина Васильева