Попковъ Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопковъ Егоръ

Попковъ Егоръ

Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1720

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Попковъ Михаилъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Акулина Васильева

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Попкова) Агафья

Мать ребёнка: Попкова Акулина Васильева

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Тараканова (Попкова) Устинья

Мать ребёнка: Попкова Акулина Васильева

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Попкова) Фекла

Мать ребёнка: Попкова Акулина Васильева

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Турцова (Попкова) Федосья

Мать ребёнка: Попкова Акулина Васильева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Попкова) Марфа

Мать ребёнка: Попкова Акулина Васильева

Мы используем куки для улучшения работы сайта.