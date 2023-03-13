Попкова Акулина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Попковъ Егоръ
Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Тараканова Устинья
Отец ребёнка: Попковъ Егоръ
Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Попковъ Егоръ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Турцова Федосья
Отец ребёнка: Попковъ Егоръ
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Попковъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попковъ Егоръ