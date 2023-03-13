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Попкова Акулина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Попковъ Егоръ

Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Тараканова Устинья

Отец ребёнка: Попковъ Егоръ

Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Попковъ Егоръ

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Турцова Федосья

Отец ребёнка: Попковъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Попковъ Егоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попковъ Егоръ

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