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(Попкова) Фекла
(Попкова) Фекла
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1758
Пол
Женский
Отец
Попковъ Егоръ
1720 г.р.
Мать
Попкова Акулина Васильева
1717 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Попковъ Егоръ
Мать:
Попкова Акулина Васильева
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