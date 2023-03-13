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(Попкова) Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Отец

1720 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Попковъ Егоръ

Мать: Попкова Акулина Васильева