Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Ивановна

Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

10.02.1867 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Григорьевич

Смерть
10.02.1867 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/141

Мы используем куки для улучшения работы сайта.