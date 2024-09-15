Антон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти06.08.1871 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Смерть
06.08.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Освалин https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/139