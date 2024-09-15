Антон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

06.08.1871 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Смерть
06.08.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Освалин https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/139

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