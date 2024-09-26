Курицына (Феодорова) Иустина Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурицына (Феодорова) Иустина Якимовна

Курицына (Феодорова) Иустина Якимовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.09.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1805 ст.

Отец: Антонов-Курицын (Никитин) Яким Феодорович

Мать: Кириллова Гликерия Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.11.1829 ст.

Муж: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1831 ст.

Дочь: Никифорова-Коновалова (Сергеева) Пераскева Яковлевна

Отец ребёнка: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1832 ст.

Сын: Никифоров-Коновалов-Старостин (Сергеев) Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.04.1837 ст.

Сын: Никифоров-Коновалов-Старостин (Сергеев) Иоанн(Иван) Яковлевич

Отец ребёнка: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1839 ст.

Сын: Никифоров-Коновалов-Старостин (Сергеев) Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1842 ст.

Сын: Никифоров-Коновалов-Старостин (Сергеев) Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1843 ст.

Дочь: Никифорова-Коновалова-Старостина (Сергеева) Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.