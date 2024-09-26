Курицына (Феодорова) Иустина Якимовна
Место рождения
Дата рождения28.09.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Никифорова-Коновалова (Сергеева) Пераскева Яковлевна
Отец ребёнка: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич
Сын: Никифоров-Коновалов-Старостин (Сергеев) Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич
Сын: Никифоров-Коновалов-Старостин (Сергеев) Иоанн(Иван) Яковлевич
Отец ребёнка: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич
Сын: Никифоров-Коновалов-Старостин (Сергеев) Трофим Яковлевич
Отец ребёнка: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич
Сын: Никифоров-Коновалов-Старостин (Сергеев) Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич
Дочь: Никифорова-Коновалова-Старостина (Сергеева) Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич